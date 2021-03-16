عبدالدايم: التفاعل مع مسرح المواجهة يعكس الثقة فى منتج الدولة

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى قرية المراشدة بمركز الوقف، والتي تأتي ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الابداعى إلى مختلف قرى ونجوع محافظات مصر، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.وقالت "عبد الدايم" إن انتقال العروض المسرحية في القرى والنجوع بداية للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية.وأكدت أن جميع قطاعات وزارة الثقافة تشارك بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والفكرية في جميع القرى المستهدفة، مشيرة إلى أهمية الدور الفعال لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نجاح العروض وتفاعل الآلاف من أبناء المحافظات معها، والذي يعكس ثقة المواطن المصري في المنتج الإبداعى الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالسلوك ونشر الوعي والتنوير.كما أعلنت وزيرة الثقافة تدريب 300 طفل من أبناء قرى المحافظة فى برنامج تنموي لإعداد الممثل الشامل، من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال.وحرص محافظ قنا على تكريم أبطال العرض المسرحي "ولاد البلد" الذي قدم رسائل توعية تدعم روح الولاء والانتماء.وتابعت وزيرة الثقافة عرض "محطة مصر" بقرية التمساحية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارات الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة وجنود الأمن المركزي وحشد من الأهالى، حيث أبدى الجمهور إعجابه بالعرض ومستواه المتميز ووجه الشكر لوزارة الثقافة على مشروع مسرح المواجهة والتجوال.