أحمد زاهر: «فارس» عمل سينمائى يجمع الكبار

قال النجم أحمد زاهر، إنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "فارس"، والذي يقوم ببطولته بصحبة عدد من النجوم الكبار من بينهم الفنان الكبير حسين فهمي، والفنان الكبير صلاح عبدالله.وأضاف "زاهر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سعيد بالتواجد معهم، مشيرًا إلى أن الفيلم مختلف وهو عمل سينمائي يجمع الكبار، معبرًا عن سعادته بالعمل مع الفنان حسين فهمي والفنان صلاح عبدالله، مشيرًا إلى أنه يتعلم منهم الكثير.وأشار "زاهر" إلى أن الفيلم مختلف وفريد من نوعه، مؤكدا أنه البطولة الثانية له في السينما المصرية بعد فيلم "زنزانة 7"، والذي عرض للجمهور منذ فترة قصيرة وحقق نجاحا كبيرًا وإيرادات عالية جدًا.