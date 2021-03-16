بـ 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب منسقات ميدانى لإحدى مؤسسات التمويل بالشرقية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى مؤسسات التمويل الأصغر بالشرقية براتب 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمؤسسة، منسقات ميداني، على ألا يقل مؤهل المتقدمة لتلك الوظيفة عن متوسط، وألا يزيد عمرها عن 35 سنة.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0552349925، أو التوجه لمقر المؤسسة في الحسينية، شارع ترعة مراج، أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات، الشرقية.