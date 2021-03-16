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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

نتجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
حسين العمدة
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يبحث الطلاب عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، حيث يمكن للطلاب معرفة نتائج كافة المراحل التعليم الأزهري من خلال التقرير التالي، الذي يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل عن استعلام نتائج المراحل التعليمية الأزهرية المختلفة، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يختص بنتائج الطلاب بالقطاعات الأزهرية، وذلك بعد انتهاء الطلاب امتحانات الترم الأول.

وكان الأزهر، أعلن في وقت سابق، عن انتهاء تصحيح أوراق الطلاب بالشهادة الإبتدائية الأزهرية، والشهادة الاعدادية الأزهرية، ويمكن للطلاب التابعين لتلك المراحل الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر لمعرفة النتائج 2021، للترم الأول، من خلال اتباع كل الخطوات المذكورة في التقرير التالي.

رابط بوابه الازهر الالكترونية للنتائج 2021


نقدم لكم كافة التفاصيل عن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، لكافة الطلاب بالشهادة الإبتدائية والشهادة الاعدادية، على مستوي كافة محافظات الجمهورية، ولديكم التقرير التالي الذي يمكن الطلاب من معرفة النتيجة، والدخول على الرابط الإلكتروني الذي يختص بالتعليم الأزهري:

- يقوم الطلاب بالدخول على رابط بوابه الازهر الالكترونية للنتائج 2021، وهو https:www.azhar.egseatsno.html.

- ثم يدخل الطلاب الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

- بعد ذلك يضغط الطالب أو الطالبة على أيقونة بحث، للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الابتدائية، وأيضًا طلاب الشهادة الاعدادية.

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يدخل الطلاب التابعين للتعليم الأزهري على الموقع الإلكتروني السالف ذكره من أجل معرفة نتائج امتحانات الترم الأول، وبذلك قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط بوابه الازهر الالكترونية للنتائج 2021، وكيفية معرفة نتائج امتحانات الترم الأول للتعليم الأزهري، حيث كان ينتظر الطلاب بكافة المراحل التعليمية الأزهرية نتائج الامتحانات لمعرفة درجات المواد الذين حصلوا عليها بعد انتهاء تصحيح الامتحانات.

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