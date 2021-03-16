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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو بدر: إجراءات «المركزي» حافظت على الصناعة خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:51 م
المهندس بهاء العادلي
المهندس بهاء العادلي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن لولا إجراءات البنك المركزي منذ بدء جائحة كورونا، لتدهور حال الصناعة المصرية وتعثر البعض الآخر.

وأضاف العادلي لـ"الدستور"، أن المبادرات المتتالية للبنك المركزي لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بينما تضمنت جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتجارة والتصدير والسياحة وغيرهما.

وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، دور الحكومة المصرية في إطلاق وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطن في القرى والمراكز بالريف والصعيد، مشيرًا إلى أنها أول مرة تحدث في تاريخ مصر أن يكون هناك رئيس وحكومة تهتم بمستوى معيشة الفرد وصحته.

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