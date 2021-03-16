ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المكسيك لـ195119

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1278 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و175 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و169007 والوفيات إلى 195119.وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية نظرا لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع.