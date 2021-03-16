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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المكسيك لـ195119

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:49 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1278 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و175 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و169007 والوفيات إلى 195119.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية نظرا لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع.

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