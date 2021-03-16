تباع وعاطل يحرقان سيارة محامٍ بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض واقعة إحراق سيارة محامٍ ببنها، حيث تبين أن وراء الحادث تباعًا وعاطلًا قاما بإلقاء المولوتوف والبنزين على السيارة بسبب خلافات عائلية.وألقى القبض على المتهم واعترف تفصيلا بارتكابه الواقعة وأحيل للنيابة، فأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بقيام مجهولين بإحراق سيارة محمد حامد جودة محامٍ بقرية كفر الأربعين التابعة لمركز بنها.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات والفحص قيام كل من "م.ب.م " تباع وابن خاله "م ع ف" عاطل "هارب" وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، وقيام شقيق المجني عليه بتطليق أخت المتهم وخطوبة أخري وقبل يوم حنته قام المتهمون بإشعال النيران في سيارة المحامي انتقاما منهما.