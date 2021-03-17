تفاصيل شخصية مصطفى درويش فى «بين السما والأرض»

نشر الفنان مصطفى درويش، صورته من بوستر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث يشاركه فى العمل الفنان هاني سلامة والنجمة التونسية درة، والمسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.وظهر النجم مصطفى درويش في البوستر بملابس كاجول، حيث يجسد شخصية شريرة حول شخص يدعى الضبع، والذي يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.مسلسل بين السما والأرض بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.ويخوض النجم مصطفى درويش السباق الرمضاني المقبل بـ 3 أعمال من خلال مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللي كريم، ومسلسل "زي البيت الوقف" مع أحمد السعدني وزينة، وآخرهم مسلسل "بين السما والأرض" الذي يتكون من 15 حلقة فقط.