«إنجيلي هو دليلي».. الحلقة الأحدث من «أسرتي أيقونة في الكنيسة»

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني، اليوم الثلاثاء، الحلقة الأحدث من برنامج "أسرتي أيقونة في الكنيسة" عبر القناة الرسمية للإيبارشية.وناقش القس يوسف منصور راعي كنيسة العذراء إمستردام، خلال الحلقة موضوع "إنجيلي هو دليلي"، متحدثًا خلالها عن أهمية قراء الكتاب المقدس في حياة كل مسيحي.