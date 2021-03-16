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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:41 م
معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب
آلاء حسن
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اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس، وذلك اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على مفوضا عن د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقد قررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبد التواب يوسف.

كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

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