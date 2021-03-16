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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:13 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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كلّف اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، لجنة لإزالة الأجزاء الخطرة من عقار آيل للسقوط بنطاق الحى بعد سقوط أجزاء منه دون وقوع إصابات، وذلك حماية للأرواح والممتلكات.

وتساقطت أجزاء من عقار بمنطقة كامبشيزار بنطاق حي وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي +٦ أدوار، وسبق سقوط سقف بالدور السادس منه.

وقامت اليوم اللجنة المكلفة من الحى بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار الكائن ب رقم ١ تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا بمنطقة كامبشيزار بوسط الإسكندرية.

وتم رفع نتاج الإزالة على ٣ سيارات وتمت اليوم إزالة أجزاء معلقة بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي، حماية للمارة وتسهيل حركة المرور.
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط بوسط الإسكندرية (صور)

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