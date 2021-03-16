إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند كمين توشكى أبوسمل بمحافظة أسوان، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند كمين توشكى أبوسمل بمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.