مؤسسة ثواب تطلق مبادرة لتوفير 5 آلاف شنطة رمضانية بأسوان

أطلقت مؤسسة ثواب في أسوان مبادرة لتوفير 5 آلاف شنطة رمضانية، لتوزيعها على الفئات المستحقة خلال رمضان المقبل، وذلك للعام الثاني علي التوالي.وقال محمد دسوقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الشنطة الرمضانية الواحدة التي سيتم توزيعها خلال الشهر الكريم تضم كمية من المواد الغذائية التي تكفي 5 أفراد لمدة أسبوع ويبلغ إجمالي تكلفة الشنطة الواحدة 150 جنيهًا.وأوضح أن الشنطة تضم كميات متنوعة من السلع الغذائية بواقع 2 كيلوجرام من الأرز، و3 أكياس من المكرونة و2 كيلو جرام من السكر علاوة على كيلوجرام واحد لكل من الفول والعدس والفاصوليا والسمن والبلح، وزجاجة زيت وفرخة وكيس ملح وصلصلة وشاي.أشار إلى أن المؤسسة توزع هذه الشنط الرمضانية علي الفئات المستحقة بعد إجراء أبحاث اجتماعية عليها للتأكد من احقيتهم في الحصول علي هذه المساعدات، وهذه الفئات هى: الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، والمرأة المعيلة للأيتام أو للأطفال والأفراد غير القادرين على العمل من الرجال والنساء والمسنين والمرضي.