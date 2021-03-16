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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. أسقف سيناء الجنوبية يترأس تذكار رحيل البابا شنودة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:33 م
الأنبا أبوللو أسقف
الأنبا أبوللو أسقف الكنيسة القبطية
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا أبوللو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب سيناء، غد الأربعاء، قداس التذكار التاسع لرحيل البطريرك البابا شنودة الثالث، وذلك بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.

ويشارك في القداس، كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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