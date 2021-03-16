31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

علم «الدستور» من مصادر خاصة أن حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سيكون في يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ في حفل أونلاين عبر تطبيق زووم.وضمت القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ هذا العام ست روايات، جاءت كالتالي: "كحل وحبهان" لعمر طاهر، "في مدن الغبار" لأمل رضوان، و"حجر بيت خلاف" لمحمد إبراهيم، "اختفاء السيد لا أحد" لأحمد الطيباوي، و"حي الدهشة" لمي حسن، "حصن الزيدي" للروائي اليمني الغربي عمران.واختيرت هذه الاعمال من ضمن 270 رواية تم ترشيحها للجائزة من كل دول العالم العربي ومن دول المهجر.تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة شيرين أبوالنجا، وعضوية المترجم البريطاني همفري ديفيز، والكاتب السوري ثائر ديب، والمترجمة المصرية سماح سليم والناقدة المصرية هبة شريف.وتبلغ قيمة الجائزة 5000 دولار وميدالية عليها صورة الأديب المصري نجيب محفوظ، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.ومن بين الحاصلين على الجائزة في الأعوام السابقة السعودية أميمة الخميسي واللبنانية هدى بركات والسوري خليل صويلح والجزائرية أحلام مستغانمي والسوداني حمور زيادة.