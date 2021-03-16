«النقل» تحذر من مخالفة ارتداء الكمامة داخل المترو والسكك الحديدية

شاركت وزارة النقل المواطنين حملة توعية للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتوعية بضرورة ارتداء الكمامة داخل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة.وأكدت وزارة النقل على ضرورة ارتداء الكمامة داخل قطارات السكة الحديد لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الثانية لفيروس كورنا، وأوضحت أن من يخالف تعليمات الإجراءات الاحترازية داخل تلك المرافق يعرض نفسه للغرامة المالية.