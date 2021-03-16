محمد هلال: اهتمام كبير من الحكومة لتوطين محطة الهيدروجين فى مصر

قال المهندس محمد حلمي هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الطاقة المتجددة، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تسارعًا في استخدام الطاقات المتجددة نتيجة لزيادة الوعي وتقدم وتطور التقنيات.وأضاف هلال، أن الطاقة المتجددة لها تحديات، حيث إنها تعتمد على الحالة الجوية والطقس، فمن الضروري أن تكون هناك طاقة عادية بديلة للطاقة المتجددة إذا ساءت أحوال الطقس حتى لا يتوقف الإنتاج.وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الطاقة المتجددة، باهتمام الحكومة المصرية بذلك الملف فعقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع ممثلي الشركات العالمية لعمل دراسات وتوطين أول محطة تجريبية لتوطين محطة الهيدروجين في مصر.