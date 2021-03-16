رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)

لفتت الإعلامية ريا أبي راشد، إليها الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث التقطت مجموعة من الصور لها، أثناء قضاء تصويرها برنامجها ScoopWithRaya.وأطلت ريا، بـ"out fit" أنيق، كشفت عن جمالها، حيث ارتدت بدلة بيضاء اللون، بأكمام طويلة، يزينها حزام بنفس اللون، عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون.ولم تتكلف فى وضع المكياج، لتبدو أكثر طبيعية، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، مما لاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.