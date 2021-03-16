رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:20 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
سارة ساويرس
طباعة
لفتت الإعلامية ريا أبي راشد، إليها الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث التقطت مجموعة من الصور لها، أثناء قضاء تصويرها برنامجها ScoopWithRaya.

وأطلت ريا، بـ"out fit" أنيق، كشفت عن جمالها، حيث ارتدت بدلة بيضاء اللون، بأكمام طويلة، يزينها حزام بنفس اللون، عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون.

ولم تتكلف فى وضع المكياج، لتبدو أكثر طبيعية، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، مما لاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)
رايا أبي راشد تخطف الأنظار بـ«بدلة بيضاء» فى روما (صور)

موضوعات متعلقة

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط