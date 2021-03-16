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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل فاسدة في كفرالشيخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:33 م
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
عمرو الشامي
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نجح رجال مديرية التموين بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، في ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل بدائرة مركز البرلس، قبل طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات قد وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، مفادها وجود محل لتجارة مستحضرات التجميل، بدائرة مركز البرلس، يحتوي على مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، فوجّه على الفور بتشكيل حملة تموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، مفتشى الرقابة التموينية، وكامل فتحي، بإدارة تموين بلطيم، لمداهمة المحل المتحري عنه عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة.

داهمت الحملة المحل المشار إليه، وبتفتيشه عثرت بداخله على 6001 عبوة «مستحضرات تجميل متنوعة»، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين أن المضبوطات المشار إليها عبارة عن: «3500 كمامة، مجهولة المصدر غير مدون عليها شركة الإنتاج أو مكان الإنتاج أو تاريخ الانتاج والصلاحية، 1550 سرنجة، منتهية الصلاحية، 137 برطمان كريم شعر، منتهي الصلاحية، 125 علبة كريم إيفا، منتهي الصلاحية، 120 عبوة كحول، مجهول المصدر، 110 علب معجون أسنان، منتهية الصلاحية، 100 عبوة زيت فاتيكا، منتهية الصلاحية، 61 عبوة داير فاتيكا، منتهية الصلاحية،60 عبوة إيفا كريم، منتهي الصلاحية، 45 عبوة شامبو كلير، منتهي الصلاحية، 44 علبة معجون أسنان طعم الفراولة، منتهي الصلاحية، 40 عبوة زيت شعر، منتهي الصلاحية، 32 عبوة سائل استحمام، منتهي الصلاحية، 20 علبة كريم ألو إيفا، منتهي الصلاحية، 20 علبة محلول ملحي، محظور تواجده بتلك المحلات، 15 علبة حنا فاتيكا، منتهية الصلاحية، 14 عبوة جلاد للشعر، منتهي الصلاحية، 7 علب كريم جوكير، منتهي الصلاحية، 4 عبوات مزيل عرق، منتهي الصلاحية».

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 5733 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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