ضبط عامل حرق توكتوك جاره بسبب الوقوف أمام منزله

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد تعيلب من ضبط عامل أشعل النيران في توك توك، ملك طالب حال توقفه أمام منزل الأخير بسبب خلافات سابقة على الجيرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بلاغا من محمد.س.م، 23 سنة طالب ويقيم بندر طما بقيام رأفت.م.ع، 38 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بجزء من مقدمة التوك توك ملكه أثناء توقفه أمام منزله تم إخمادها بمعرفة الأهالي بسبب خلافات سابقة علي الجيرة.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.