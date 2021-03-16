وكيل «صحة السويس» يزور عزل مستشفى السويس العام

زار الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مساء الثلاثاء، قسم العزل بمستشفى السويس العام للاطمئنان على توفير الخدمة الطبية للمصابين بفيروس كورونا وتوافر المستلزمات وتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية.وخلال الجولة المفاجئة، أصدر وكيل الوزارة التعليمات لمسؤولى الأمن بمنع وصول ذوى مصابي العزل للقسم، مشددًا على إدارة المستشفى بتوفير حلقة إتصال بين المرضي وذويهم والأطباء لطمأنة الأهالى بالحالة الصحية، واستمع لطلبات بعد المرضي وتلبيتها فورًا في أثناء تواجده.وناشد الحفناوي ذوى مصابى كوفيد 19 بالالتزام بالتعليمات وعدم الإصرار على التواجد أمام مدخل قسم العزل، حرصًا على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي، متعهدًا بتقديم كل الدعم للمصابين.رافق الحفناوي أشرف إسماعيل المدير الإدارى للمستشفي ومصطفى موسي من فريق العلاقات العامة والإعلام.