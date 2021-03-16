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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 16749 إصابة بكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:30 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا سجلت 16749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أعلى زيادة يومية هذا العام، وسط تخفيف للقيود المفروضة على مستوى البلاد.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت عدد إصابات بلغ إجمالا مليونين و911642 حالة إصابة بكوفيد- 19 منذ بداية الجائحة، في حين توفي 71 مريضا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 29623 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، حث وزير الصحة، فخر الدين قوجة، الأتراك على الالتزام بالإجراءات لدعم عملية عودة الحياة إلى طبيعتها والتي بدأت قبل أسبوعين، وأمس الإثنين أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالزيادة الأخيرة في حالات الإصابة، لكنه قال إنه لن يتم فرض قيود جديدة الآن.

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