عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة دمياط، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة عرض شريحة الطفل بعنوان "قمر الحواديت" إخراج أحمد الغزلاني، تأليف وأشعار مصطفي سليم، دراماتورج هاني قدري، ألحان الموسيقار توفيق فودة، توزيع موسيقي عبد الله رجال، تنفيذ ديكور عبده عرابي، إضاءة حسن النجار، مكياچ خلود ابو العينين، تكنولايت محمد ندا، إكسسوار محمد شعلان، وجرافيك ياسر عبد ربه، العمل من بطولة أحمد شرف، محمد والى، عمرو الزغبي.تدور أحداث العرض حول قصص منفردة تتوافق حول المساعدة الجماعية لتحقيق أماني أبطال العرض، والمقرر استمرار العرض لمدة عشرة أيام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحضور بنسبة ٥٠% للجماهير.عقد قصر ثقافة دمياط محاضرة ضمن نشاط لنادى التكنولوجيا تضمنت شرح لبرامج الأوفيس office وتحديدًا مع أوامر القوائم، وضمن عروض الأونلاين قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة فقرة بعنوان "حكاية أثر" مع الأثرية داليا جودة، التي قدمت أحد أشهر تماثيل الحقبة المصرية القديمة المعروف باسم شيخ البلد، وجاء اسمه نسبة لمجموعة العمال المكتشفين للأثر وما لاحظوه من تشابه التمثال فى ملامحه مع شيخ بلدهم وتم ذلك بعام ١٨٦٠ أثناء اكتشافات العالم أوجست مارييت بسقارة بجانب هرم أوسركاف، كما تضمنت عروض أونلاين لأمسية من مكتبة كفور الغاب للشاعر د. احمد شعيشع، وعن فضل الأم وواجبنا نحوها، اشتركت مواقع بيت ثقافة كفر البطيخ ومكتبتي شرباص والمحمدية فى محاضرات عن دور الأم فى حياتنا مع الشعراء أيمن عباس، رشاد هويدي، وسامح الباز، وضمن المشروع القومي للقراءة أعد القاص حلمي ياسين من قصر ثقافة دمياط لقاء من كتاب هذه أخلاقنا لدار الفاروق.