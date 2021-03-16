عرض «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وذلك تكريما لبعض أسر الشهداء، العرض تأليف الشاعر محمد الزناتي، ديكور دكتور سمير شاهين، عرائس د. ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجى، ألحان المايسترو حاتم عزت، مخرج منفذ رفعت ريان، إخراج الفنان رضا حسانين، ويستمر حتى يوم 17 مارس الجاري بمسرح القصر.قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة للقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم لقطاع الثقافة بالمحافظة، وتكريم المتميزين في أنشطة قصور الثقافة بالمحافظة وتأهيلهم للمشاركة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية، كما تفقد ورشة عمل تصنيع الخزف والتي يجرى تنفيذها بالقصر بمشاركة العديد من الشباب لتدريبهم على تصنيع الأواني الخزفية تحت إشراف المدربين المتخصصين لتنمية مهارات الشباب وصقل خبراتهم على الحرف التقليدية والتراثية.جاء الاحتفال بحضور والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من قيادات الشرطة والجيش وأسر وأبناء الشهداء.