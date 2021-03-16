وزيرة الثقافة تشارك في الاحتفال بيوم المرأة المصرية بقنا

شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم نماذج من السيدات المبدعات من أبناء محافظة قنا في مختلف مجالات الحياة، بحضور وكيل وزارة التضامن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.قالت عبد الدايم إن المرأة الصعيدية وتحديدا المرأة القناوية تعد رمزا للكفاح على مر العصور فهن المبدعات في مختلف مجالات الحياة وشريكات فى التنمية والبناء فلهن كل التحية والتقدير فى هذه المناسبة التى تؤكد أن المرأة أيقونة النجاح ومصدرا للحياة وركيزة أساسية فى إعداد أجيال جديدة تحقق ازدهار الوطن وصنع المستقبل.كما أشادت عبد الدايم بالمنتجات والحرف والمشغولات اليدوية في معرض منتجات المرأة الريفية بالنادي الاجتماعي.كما كرمت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا كل من الدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، الدكتورة سهير حمدي أستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، نجلاء باخوم رياض عضو مجلس النواب ومسئول بمؤسسة النداء للتنمية، المهندسة إيمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة سابقا ومسئول مشروع برايم، حسانية محسب رائدة في الاعمال التطوعية لتنمية المجتمع، الدكتورة سلمي القاضي عضو المكتب التنفيذي بمديرية الصحة ومدير جمعية اصدقاء المرضي، انتصار على إحدى القيادات التوعوية بمدينة قفط والمهندسة فاطمة ابراهيم سكرتير عام مساعد محافظة قنا.