الحكومة الألمانية تؤجل قمة لقاحات كورونا بعد تعليق التطعيم بأسترازينيكا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل قمة اللقاحات التي كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقدها غدا الأربعاء.يأتي ذلك بعد أن علقت ألمانيا التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بشكل احترازي لحين توضيح علاقة التطعيم بهذا اللقاح بحالات تجلط دموي في أوردة دماغية.وأوضح المتحدث أن المؤتمر الذي كان مزمعا عقده، عبر الهاتف، بشأن حملة التطعيمات وإشراك الأطباء العموميين في الحملة، تم تأجيله إلى حين صدور قرار من الوكالة الأوروبية للأدوية.كانت وكالة الأنباء الألمانية علمت، مساء أمس الإثنين، من دوائر مطلعة على مجريات الأمور أن من المرجح تأجيل المؤتمر.كما أعلنت على نحو مفاجئ بعد ظهر أمس عن تعليق مؤقت للتطعيم ضد كورونا بلقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعد ورود أخبار عن حدوث حالات تجلط دموي مرتبطة زمنيا بتناول اللقاح.وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء هو خطوة احترازية سبقتها توصية بهذا من معهد باول إيرليش المختص باللقاحات.كانت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل تعتزم، خلال مؤتمر غد، التشاور مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في استراتيجية التطعيم، كما كانت المشاورات ستدور بشكل محدد حول كيفية إشراك الأطباء العموميين في ألمانيا في إجراءات التطعيم في كل أنحاء البلاد.وكان من المفترض استخدام لقاح "أسترازينيكا" على نحو خاص في العيادات، إذ إنه من الممكن تخزينه هناك أيضا.