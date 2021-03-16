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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر ثقافة بهاء الدين للطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 م
قصر ثقافة بهاء الدين
قصر ثقافة بهاء الدين
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

حيث أقيمت قافلة ثقافية وفنية تضمنت ورشة فنون تشكيلية أدارها إبراهيم حسين، وأوضح كيفية عمل لوحة فنية تعبر عن حب وقيمة الأم، موضحًا طرق رسم الخطوط الرئيسية للوحة على السبورة، بجانب ورشة مبسطة لتعليم لغة الإشارة للأطفال قدمها محمد الشاهد وشرح بعض الكلمات البسيطة المرتبطة بعيد الأم، وعقد مدير القصر حوار مفتوح مع الأطفال بالمدرسة تناول فيها مفهوم الإبداع وكيفية اكتشاف الموهبة وتنميتها وقام بعقد ندوة عن الأم وفضلها وواجباتنا تجاهها بمدرسة الإيمان الابتدائية المشتركة للدمج بالوليدية.

ومن خلال أنشطة الأونلاين أقيمت ورش للفنون التشكيلية والأشغال الفنية وتعليم الخط العربي والكورشيه والتفصيل والتلي والشعر العربي والقصة، إلى جانب ورش حكي ومسابقات ثقافية، وذلك بهدف تنمية مواهب الأطفال والعدالة الثقافية وتمكين المرأة المصرية من خلال تعليمها للحرف التراثية ويأتى ذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

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