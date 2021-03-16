رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا بكفر الشيخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:00 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ من استخراج 1147بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، لـ313 سيدة بقرى شنو، المنشية، الحمراوي، أمية، أبو طبل، دفرية ورزقه الشناوي التابعين لمركز كفر الشيخ ليصبح إجمالي ما استخراجه 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات،وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والمركز الإعلامي بالمحافظة ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية" بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال بيوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات اللازمة.

قالت الدكتورة شاكر، مقرر الفرع، إنها تقدم التهنئة للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ولكل سيدات مصر العظيمات بمناسبة يوم المرأة المصرية وأنها تقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي المرأة المصرية اهتماما بالغا وفرصًا عظيمة.

جاء ذلك بحضور فريدة المزين وماجدة عمر وسعيدة كامل، والدكتورة هالة نصر، عضوات الفرع، وعدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.

تناول الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميته في خطة التنمية التي تتبناها الدولة، كما تناولت الدكتورة ناجا عاطف، مدير عام تنظيم الاسرة، والصحة الإنجابية للمرأة،وأهمية تنظيم الأسرة وآثاره الإيجابية على المرأة والمجتمع.

موضوعات متعلقة

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط