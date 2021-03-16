استخراج 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ من استخراج 1147بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، لـ313 سيدة بقرى شنو، المنشية، الحمراوي، أمية، أبو طبل، دفرية ورزقه الشناوي التابعين لمركز كفر الشيخ ليصبح إجمالي ما استخراجه 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات،وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والمركز الإعلامي بالمحافظة ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية" بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال بيوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات اللازمة.قالت الدكتورة شاكر، مقرر الفرع، إنها تقدم التهنئة للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ولكل سيدات مصر العظيمات بمناسبة يوم المرأة المصرية وأنها تقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي المرأة المصرية اهتماما بالغا وفرصًا عظيمة.جاء ذلك بحضور فريدة المزين وماجدة عمر وسعيدة كامل، والدكتورة هالة نصر، عضوات الفرع، وعدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.تناول الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميته في خطة التنمية التي تتبناها الدولة، كما تناولت الدكتورة ناجا عاطف، مدير عام تنظيم الاسرة، والصحة الإنجابية للمرأة،وأهمية تنظيم الأسرة وآثاره الإيجابية على المرأة والمجتمع.