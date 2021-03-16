أمريكا: اجتماع موسكو بشأن السلام في أفغانستان ليس بديلا عن محادثات الدوحة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر المقرر عقده في موسكو هذا الأسبوع بشأن دفع عملية السلام الأفغانية ليس بديلا للمفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين طالبان ووفد يضم مسؤولين من الحكومة الأفغانية.وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية: إن اجتماع موسكو المقرر يوم الخميس "لا يحل محل المحادثات الأخرى الجارية في الدوحة".