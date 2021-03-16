غدًا.. وزراة الزراعة توجه قافلة بيطرية مجانية إلى جنوب سيناء

أعلنت وزراة الزراعة، اليوم، عن قافلة بيطرية مجانية، تتجه غدا لمحافظة جنوب سيناء.ومن المقرر أن تصل القافلة إلى مدينة شرم الشيخ والتي ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية وهيئة الخدمات البيطرية.وتستمر القافلة المجانية لمدة أسبوع وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقديم التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات والتشخيص المجاني للإبل ضمن فعاليات سباقات الهجن.تأتي تلك القافلة استكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة جنوب سيناء وتنفيذًا للقرارات التي أسفرت عنها الزيارة وتلبية لاحتياجات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعى والحيوانى.