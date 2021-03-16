قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف.حيث افتتح قصر ثقافة شرق النيل معرضا جماعيا لفناني محافظة بني سويف بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، بحضور رئيس جهاز المدينة وعدد من قيادات المحافظة.وقدم قصر ثقافة بني سويف عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية، بجانب محاضرة عن "أساسيات النقد الأدبي" ألقاها محمد علام، تناول خلالها تفسير وتقييم الأعمال الأدبية، تبدأ المرحلة الأولى النقد بقراءة النص الأدبي ومحاولة فهم معناه، ويقوم الناقد في المرحلة الثانية بتحليل النص الأدبي وتفكيكه إلى عناصره الأولية ومعرفة طريقة تنظيم الأجزاء مع بعضها البعض.نظم بيت ثقافة أبوسليم اللقاء الأدبي الخاص بالمواهب، بجانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، كما عقد بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة عن "آثار بلدنا" ألقتها إيمان حسن، أكدت خلالها أن محافظة بني سويف تعد متحفًا تاريخيًا لكل العصور، وتشمل العديد من كنوز مصر، حيث يوجد بها هرم ميدوم بمدينة الواسطي ثاني أقدم هرم مدرج في العالم، وتتوزع في أرجاء المحافظة الآثار القبطية من كنائس وأديرة، ومنها دير الأنبا بولا ودير القديس أنطونيوس وكنيسة السيدة العذراء، ومن الآثار الإسلامية مسجد السيدة حورية.وعرضت الصفحة الرسمية للفرع عدة مسابقات ثقافية في المعلومات العامة وصورة في معلومة، كما قدمت مكتبة منشأة عاصم ورشة كولاج مع ورشة كارت معايدة لعيد الأم لقصر ثقافة بني سويف.