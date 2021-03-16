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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالتفاصيل.. رابط موقع إحلال السيارات الملاكي 2021 للتسجيل السريع ومتابعة المبادرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:27 م
السيارات
السيارات
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن رابط موقع احلال السيارات الملاكى 2021، وبدأت مبادرة احلال وتجديد السيارات في يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021، وتهدف تلك المبادرة استبدال السيارة القديمة، بأخري حديثة، وتعمل بالغاز الطبيعي الصديق للبيئة، لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، وتقوم الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المواطن المصري في تلك المباردة.

مبادرة إحلال وتجديد السيارات تتضمن السيارات التي مر عليها حوالى 20 عامًا، وتقدم العديد من المواطنين على مبادرة احلال وتجديد السيارات، خلال الفترة الماضية، لذلك نستعرض لكم تقرير يحتوي على كافة تفاصيل الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، والتسجيل على الموقع.

رابط موقع احلال السيارات الملاكى 2021


قامت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البترول والمالية، بإطلاق تلك موقع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين، وسرعة الإجراءات، وخصوصًا في ظروف التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولديكم كافة الخطوات التي يبحث عنها المواطن المصري على مؤشر البحث جوجل، للتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي يختص باحلال السيارات الملاكى 2021، ولديكم التفاصيل كما هو موضح بالأتي:

- يقوم المواطن المصري بالدخول على رابط موقع احلال السيارات الملاكى 2021، وهو https:www.gogreenmasr.com.

- ثم يختار المواطن المصري الإنضمام إلى المبادرة.

- بعد ذلك يدخل المواطن كافة البيانات المطلوبة، وتتضمن البيانات الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل، ورقم موبايل إضافي، ورقم المركبة المراد إحلالها "رقم اللوحة"، والمحافظة، ونوع الترخيص، وماركة المركبة، وطراز المركبة، وسنة الصنع، ورقم الشاسية، ورقم الموتور، ثم الضغط على إرسال.

- ثم استكمال بيانات المركبة لدي إدارة المرور، وبعد ذلك إختيار المركبة الجديدة، وإختيار طريقة السداد، وتحميل المستندات، وتأكيد تقديم الطلب.

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والجدير بالذكر، توفر الدولة المصرية عدة مزايا مالية للمواطنين الذين يتقدمون إلى المبادرة، وتقوم وزارة المالية بمنح حافز للسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصي 22 ألف جنيه، وبالنسبة للسيارات التاكسي "الأجرة" 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصي 45 ألف جنيه، وللسيارات الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصي 65 ألف جنيه.

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