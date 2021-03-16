بالتفاصيل.. رابط موقع إحلال السيارات الملاكي 2021 للتسجيل السريع ومتابعة المبادرة

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والجدير بالذكر، توفر الدولة المصرية عدة مزايا مالية للمواطنين الذين يتقدمون إلى المبادرة، وتقوم وزارة المالية بمنح حافز للسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصي 22 ألف جنيه، وبالنسبة للسيارات التاكسي "الأجرة" 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصي 45 ألف جنيه، وللسيارات الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصي 65 ألف جنيه.