إيمان بيبرس: المرأة في مصر حصلت على العديد من المكتسبات (حوار)

ما هى أهم مكتسبات المرأة التي حصلت عليها المرأة؟

ماذا تقولى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية؟

قالت الدكتورة إيمان بيبرس، الخبيرة الدولية في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن هناك اهتمام واضح نحو تمكين المرأة، خاصة على المستوى السياسي والتشريعي.أضافت أن المرأة في مصر حصلت على العديد من المكتسبات، خاصة في الجانب السياسي والتشريعي، فبالنسبة لتمكين المرأة المصرية سياسيا، فقد كان هناك تقدم ملحوظ نحو تمكينها.كيف ترين وضع المرأة حاليا؟ وأهم ما حققته؟نجد أن هناك اهتمام واضح نحو تمكين المرأة، خاصة على المستوى السياسي والتشريعي، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه رئاسة الجمهورية في جميع المحافل، حيث بدأ في تنفيذ خطة بدأتها الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات منذ 2017 وحتى يومنا هذا.كما أن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020 يشير إلى تقدم الدولة في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث حصلت مصر على تصنيف 103 من 153 ويعد هذا التصنيف هو الأكثر تقدما خلال العشرة أعوام الماضية، فهذا أمر يبعث علينا بالأمل نحو المستقبل على الرغم من المعاناة وجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم، فهذه المعاناه تحولت في بلادنا إلى أمل وسعادة بعد تحويل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة المختلفة إلى إنجازات خلال هذه الفترة، مع إصرار الحكومة المصرية في المضي قدما بالبلاد وعدم وقف عجلة الإنتاج.حصلت المرأة في مصر على العديد من المكتسبات، خاصة في الجانب السياسي والتشريعي، فبالنسبة لتمكين المرأة المصرية سياسيا، فقد كان هناك تقدم ملحوظ نحو تمكينها، فعلى محور القوانين والتشريعات، فقد توجهت الدولة لتعزيز مبدأ المشاركة والمساواة بين الجنسين وحفظ حقوق المرأة وتمكينها في شتى المجالات، يأتي ذلك تحت مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري، كان أهمهاقانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش؛ خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.إلى جانب قانون رقم 189 لعام 2020، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، والتي أوردت لأول مرة تعريفًا للتنمر، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيحد هذا القانون كثيرا من حالات التنمر وخاصة على النساء والأطفال.كما أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، فهذه الخطوة طالما طال إنتظارها لوقف نزيف الدم الذي يحدث لفتياتنا في أحياء ونجوع محافظات مصر.إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، وجاء هذا القانون بمثابة حل لمشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة في أروقة المحاكم.أما من حيث تمكين المرأة سياسيا وتقلدها المناصب القيادية، فنجد ان هناك تقدم ملحوظ، والذي بدأ بزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، حيث وصلت نسبة السيدات في البرلمان المصري الى 27% إلى جانب 40 مقعدا بمجلس الشيوخ، وتوليها عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية، إلى جانب توليها لأول مرة لمنصب محافظ، وترقية المستشارة أمل عمار لتصبح رئيسة استئناف وهي أعلى درجة في السلم القضائي، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر.كما أن ما أعلن عنه مؤخرا من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير العدل المستشار عمر مروان للتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، يعتبر خطوة للأمام ننتظرها منذ سنوات.نطالب الدولة بالاستمرار في زيادة تمكين المرأة على جميع المستويات، حتى نرتقي بمستواها وبالتالي ننهض بالدولة المصرية لتكون في مصاف الدول التي تهتم بالمرأة.