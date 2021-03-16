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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:41 م
توزيع كرتونة مواد
توزيع كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى
مصطفى دياب
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◄ ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها علي جميع قري المحافظة خلال شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم كمرحلة أولي


قالت الدكتورة مها الحفناوي وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، إن هناك تنسيقا بين الوحدات الإجتماعية مع الجمعيات الأهلية وذلك لتوزيع ٥٠٠٠ كرتونة غذائية كمرحلة أولى بجميع قري المحافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم، في إطار مبادرة حياة كريمة وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبالتزامن مع القافلة العلاجية التي تم إطلاقها أمس واليوم بقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

كما قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية بتوزيع ٢٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

و أكدت الحفناوي أنه يتم توعية الأسر الأولى بالرعاية بضرورة المتابعة مع الوحدة الصحيه والحرص على تعليم الأبناء لأنها شرط اساسى لاستمرارية الدعم المادى للأسر الأولى الرعايه بالإضافة إلي بحث بعض الطلبات المقدمة من المواطنين للتضامن الاجتماعي.

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