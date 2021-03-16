محافظ جنوب سيناء يعتمد عينة «التغذية المدرسية»

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عينة التغذية المدرسية خلال عرض محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.وأثنى محافظ جنوب سيناء على بسكويت التغذية المدرسية، حيث إنه سبق وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على توريد بسكويت سادة فئة 80 جم، وبسكويت محشو بالتمر فئة 80 جم.وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن محافظة جنوب سيناء يوجد بها عدد (8) مخازن، بواقع مخزن لكل إدارة تعليمية، ومجهز وفقًا للشروط الصحية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتجارة الداخلية.