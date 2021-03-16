محافظ جنوب سيناء يكافئ عاملات النظافة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، عاملات النظافة بمدينة طور سيناء، وأثنى على مجهوداتهن الملحوظة في نظافة مدينة طور سيناء، وكافأهن مكافآت مالية وعينية تشجيعًا وتحفيزًا لهن، وذلك في إطار اللقاءات الدائمة لعمال النظافة في المناسبات الدينية والقومية للمحافظة، وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.حضر اللقاء المحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن.يشار إلى أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي ومراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء، بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء لا سيما أبناء المناطق الحدودية، حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.