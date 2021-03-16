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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:32 م
مواهب الفن التشكيلي
مواهب الفن التشكيلي بطنطا
ايهاب مصطفى
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شهدت صالة المعارض بقصر ثقافة طنطا توافد العديد من الفنانين التشكيلين، وذلك للمشاركة في معرض الفن التشكيلي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الغربية تحت عنوان "بوابة الفن".

حيث استقبل القصر أكثر من 60 فنان تشكيليا من كافة المحافظات، ضم المعرض باقة متنوعة من اللوحات الفنية التي عبرت عن العديد من مدارس الفن التشكيلي، وجاء في مقدمتها المدرسة الواقعية، والسريالية، والتجريدية، والرومانسية، فيما استحوذ فن البورتريه على أنظار المتابعين لفعاليات المعرض الذي استخدم فيه الفنانين مواد الخشب، والمعادن، والزجاج، والنحاس، فيما لجأ آخرون للخامات الطبيعية مثل الصخور، والأحجار.

واصلت "قصور الثقافة" تقديم المواهب الصغيرة والشابة في الجناح المخصص للوحات البراعم الفنية، والتي أجمع عليها عدد كبير من الحاضرين مؤكدين بأن لهم مستقبل فني زاهر لما يمتلكونه من أدوات فنية تؤهلهم بأن يكونوا فنانين الغد القريب، ومنهم، جنى الشافعي، رودينا الشافعي، ورحمة ماهر، وتامر قطب، يذكر أن معرض "بوابة الفن" قد شهد حضورا مميزا من الفنانين د.أميرة وجيه منسق المعرض، ود. محمود السيد وكيل كلية التربية النوعية بجامعة حلوان، والفنانة التشكيلية فاطمة عباس، ورشا الأغا، والفنان محمد العجمي منسق المعرض.
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا
«بوابة الفن» تفتح ذراعيها لمواهب الفن التشكيلي بطنطا

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