استمرار حملات لجنة المتابعة بالمنطقة الحرة وفحص ٨ حالات

واصلت لجنة المتابعة اللاحقة التي شكلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حملاتها للمرور على أماكن البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.وأعلن محافظ بورسعيد أن اللجنة مرت اليوم على ٨ أماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة، حيث تبين أن هناك ٥ حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك تبين وجود ٣ حالات مخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط ليصل إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاف الحملة إلى ١٤ حالة، ويتكون أعضاء اللجنة من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب.وخلال اجتماع مع اللجنة أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة، موكدا استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.