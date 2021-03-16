بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسمائهم:• أحمد عبدالرازق حافظ السيد - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).• أحمد الشحات محمد سلامه - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).• محمد عبدالمعز الشعراوى محمد نصار - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.