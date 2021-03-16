عقد ندوة إرشادية بمركز حانوت في زفتى بالغربية

عقدت ندوة إرشادية بمركز إرشاد حانوت مركز زفتى في الغربية، بحضور الدكتورة زينب سامي مسئول حياة كريمة، وعبد الوهاب الحضري منسق وحدة حياة كريمة، والمهندس أحمد الشيخ من قسم الإرشاد الزراعي ورئيس وحدة حانوت.وتم خلال الندوة مناقشة كيفية تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني بالقرى وتعظيم دور المرأة الريفية في التنمية والتوعية بأهمية التخلص السليم من المخلفات الزراعية، كما تم مناقشة بعض المشاكل الخاصة بالمزارعين وعرضها على مختصي مديرية الزراعة وذلك لتسهيل التعاملات اليومية بين المزارعين والجمعيات الزراعية.