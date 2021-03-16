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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كوميديا الحب».. عرض مسرحى بثقافة القصير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:24 م
عرض مسرحى بثقافة
عرض مسرحى بثقافة القصير
ايهاب مصطفى
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نظم بيت ثقافة القصير بثقافة البحر الأحمر ورشة لنادى أدب الطفل، حيث تم الاجتماع بالأطفال وتحديد أهداف الورشة مع أبو ضيف شلبى، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتحدث عن كيفية تعليم الأطفال اللغة والأدب بإعطائهم مفردات جديدة، وتعليم الأطفال الأخلاق الحميدة، وجلب متعة محببة للطفل في حبكة مشوقة، وكيفية ربط الأطفال بالبيئة والنظافة وتعريفهم بالأنبياء والصحابة والعلماء، وجعل الطفل محبا للقراءة والاطلاع وتوصيل المعلومات بأسلوب مبسط وتعريف الأطفال بمعلومات عامة عن الحيوانات والطيور وغيرهما.

استمرت بروفات مسرحية "كوميديا الحب" تجارب نوعية لبيت القصير بمركز شباب مبارك بالقصير، تدور أحداث العرض حول قصة كوميدية مستوحاة من المجتمع التاريخى وراوية القصة شهرزاد، وتدور القصة حول ملك وابنته الأميرة وملكة وابنها الأمير، وحوار القصة ينفذه عفريت وعفريتة من الجن الطيار ونهاية القصة تكون سعيدة.

القصة من تأليف صلاح متولى إخراج محمد سامح، موسيقى وألحان علاء منصور، أشعار كمال حسن على، استعراضات هنائى كمال، تمثيل أعضاء فرقة بيت ثقافة القصير المسرحية، كما قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عرض فنى متميزا تضمن رقصات تراثية للمجموعة، وعزف على السمسمية للفنان شاذلى الرحلاوى، غناء للفنان محمد الرحلاوى وأغنية البحر الأحمر بلدى.

أقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة احتفالا بيوم الشهيد بعنوان "مكانة الشهيد في الإسلام" أوضح محمد رمضان أن الشهيد هو من قتل دفاعا عن دينه أو نفسه أو أهله أو عرضه، فالدفاع عنه من أكرم الطاعات منزله وقال تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

كما قدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي للأطفال توتة توتة خلصت الحدوتة بعنوان "توفيق وآداب الطريق" تقدمها زينب زاهر عن آداب الطريق وكيفية كف الأذى عن الطريق ومساعدة كبار السن، وفى قصر ثقافة الغردقة أقيم العرض الفني الشهري لفرقة الغردقة الفنون الشعبية بدأ العرض بأغنية تراثية أهلا وسهلا، التنورة، رقصة الريفحى، رقصة الصيادين، واختتم بأغنية "هلت ليالي" بقيادة المدرب علاء عبدالرازق.

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