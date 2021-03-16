محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية للعيد القومي

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاستعدادات النهائية بمدينة طور سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 19 مارس الجاري.وزار المحافظ عددًا من المشروعات التنموية والخدمية ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء منها قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة «قاعة اللواء محمد نور الدين عفيفي» والإنشاءات الجارية لــ«مقصد العائلة» المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء وكامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها.ويقام المقصد على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل لـ9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة لوحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه ومنطقة ملاهي متكاملة ومبسطة ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.كما تابع فودة أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه والمقام على مساحة 900 متر بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وجاري أعمال الفرش.ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة منه يوم 19 مارس يلقي خطبة الجمعة وزير الاوقاف، كما سيتم بعد الصلاة تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريمكما تفقد المحافظ مجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر شامل أكشاك الموسيقى ومقاعد واضاءة تخدم سكان مدينة الطور الجديدة.وأشار المحافظ إلي أن الغرض من إنشاء تلك المتنزهات بالإضافة الي أنها متنفس ومكان تنزه وترفيهي لاهالي طور سيناء توفير فرص عمل للشباب عن طريق تشغيل الكافتريات واماكن بيع المأكولات والمشروبات بالإضافة للحفاظ على نظافة وصيانة وتأمين الحدائق.وناشد فودة أهالي المنطقة بضرورة الحفاظ على ما تم انشائه باعتبارها ملاك للمواطنين وكلفت الدولة الملايين لتوفير تلك الإنجازات غير المسبوقة.وتفقد المحافظ ممشي أهل مصر والكاميرا البانوراما التي تكشف ممشي أهل مصر وشارع 306 وطريق الكورنيش بهدف التأمين ومنع ارتكاب المخالفات والحفاظ علي نظافته وأمنه.رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.