عضو بـ«رجال الأعمال» يشيد بمبادرات الرئيس السيسي

أشاد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الأيام الجارية.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن تلك المبادرات ليست الأولى فكان هناك العديد من المبادرات التحفيزية للاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته منذ بداية جائحة كورونا، وهدف المبادرات هو النهوض بالاقتصاد المحلى بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن قرار رفع الحد الأدنى للاجور والمرتبات هو استكمالا لمبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة المواطن، لافتًا إلى أن عدد كبير من المصانع مشاركة في مبادرة حياة كريمة.