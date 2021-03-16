«جنى الثمار».. ما بعد قرارات السيسى برفع الأجور والمعاشات

يشهد الشارع المصرى حالة من الاستحسان والرضاء العام بفضل القرارات الرئاسية الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة قيمة الرواتب والمعاشات، ما أدخل السرور والفرحة على الملايين من أسر الموظفين والعاملين.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو ٧.٥ مليار جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة ١٣٪ من الراتب الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون بتكلفة إجمالية ١٧ مليار جنيه.كما وجه الرئيس بزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية نحو ٣١ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى ٣٠٦٢٠٢١، بما يحدث تحسينًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بنحو ١.٥ مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وفى السطور التالية، تستعرض «الدستور» آراء عدد من المسئولين والخبراء حول تلك القرارات المهمة، وطبيعة تداعياتها على الوضع الاجتماعى والاقتصادى للشعب المصرى، ودلالتها على مسار الدولة وجهودها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وغيرها من التفاصيل.المالية: ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة و٣١٢٠ جنيهًا للثالثة و٤٢٠٠ جنيه للأولىقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.وأضاف، فى بيان، أمس، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.وذكر أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلًا منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.التأمينات: 10.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشاتذكر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه وفقًا لقرار رئيس الجمهورية ستتم زيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ فى يوليو المقبل، لمواجهة التضخم.وقال «عوض»، لـ«الدستور»، إن تكلفة زيادة المعاشات ستصل إلى ٣١ مليار جنيه، ليصبح إجمالى المعاشات التى سيتم صرفها فى العام المالى المقبل نحو ٢٨٢ مليار جنيه، فيما يصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات نحو ١٠.٥ مليون صاحب معاش.وأشار إلى أن الهدف من الزيادة هو تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الزيادة تتم فى شهر يوليو من كل عام بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به.وأضاف أنه مع بداية شهر يناير تبدأ دراسات نسبة الزيادة للتعرف على الإمكانات المتاحة، وتحديد معدل التضخم السنوى، ومن ثم الاتفاق على معدل الزيادة.تحركات من المجلس القومى للأجور للتطبيق فى القطاع الخاصكشف محمد وهب الله، عضو المجلس القومى للأجور، عن أن المجلس بصدد الاجتماع برئاسة وزيرة التخطيط، خلال الشهر المقبل، لدراسة إمكانية تفعيل قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور على القطاعين العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، لمراعاة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال «وهب الله» لـ«الدستور»: «المجلس القومى للأجور توصل فى اجتماعات سابقة إلى تصور بشأن تحريك الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ لـ٢٠٠٠ جنيه على أساس عدد ساعات العمل، بما يراعى طبيعة الأنشطة الاقتصادية ومكانها».وأضاف: «نحتاج حاليًا إلى إعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، على ضوء القرارات الأخيرة، مع الانتهاء من سن تشريع ملزم لأصحاب الأعمال بتطبيقه».التخطيط: 68 مليارًا للتنفيذ.. والصرف من أول يوليو المقبلقال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات سيستفيد منها أكثر من ١٥ مليون شخص بصفة مباشرة، ونحو ٦٠ مليون مواطن بشكل غير مباشر من أسرهم، أى ما يتخطى نصف تعداد المصريين، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٦٨ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.وأضاف «زهران»، لـ«الدستور»، أن منظومة أجور موظفى الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، حتى تضاعفت بنسبة ١٠٠٪ خلال عامين، من ١٢٠٠ جنيه عام ٢٠١٩ إلى ٢٤٠٠ جنيه خلال العام الجارى.ونبه إلى أن الزيادة تأتى بنسب تفوق التوقعات، سواء فيما يخص الرواتب أو المعاشات، موضحًا أن معدل التضخم السنوى لعام ٢٠٢٠ سجل ٥٪، وبالتالى فإن العلاوات كان من المفترض أن تدور حول نفس النسبة، فى ظل اتجاه معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات تقشفية بسبب «كورونا»، لكن توجيهات الرئيس السيسى جاءت بزيادة العلاوات للموظفين من ١٢ لـ١٣٪، والمعاشات من ٥ لـ١٣٪ بعد ربطها بمستويات التضخم.وكشف عن أن الزيادة المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تزامنًا مع بدء العمل فى موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، بما يسهم فى تحسين مستوى دخول ومعيشة الأسر بشكل كبير، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى تحملتها فى أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وجائحة «كورونا».وشدد على أن مصر لن تواجه أزمة فى توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل الزيادة المرتقبة، نتيجة الزيادة المتحققة فى إيرادات الدولة، والتى ستوجه بصفة أساسية للتوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الإيرادات العامة سجلت نموًا بنسبة ١٦٪، خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠٢٠-٢٠٢١، منها ٩.٩٪ زيادة فى الإيرادات الضريبية، مع استقرار الديون الخارجية عند ٣٧٪، وهو أقل من هامش الأمان الذى يتراوح بين ٤٠ و٥٠٪، رغم ضغوط «كورونا»، كما أنه من المستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى ٦.٦٪، وتحقيق فائض أولى فى الناتج المحلى الإجمالى قدره ١.٥٪.واعتبر أن توقيت إعلان حزمة القرارات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى إشارة جيدة حول أداء الاقتصاد المصرى وصلابته، فى ظل جائحة «كورونا» وما فرضته من ضغوط مالية، ويمثل انعكاسًا للانضباط فى السياسات المالية والنقدية والتناغم فيما بينها.واختتم: «لقد بدأ المواطن المصرى يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وأصبح محدودو الدخل أصحاب النصيب الأكبر من مبادرات الحماية الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالأجور أو الدعم العينى والنقدى».اتحاد الصناعات: على القطاع الخاص الاقتداء بالرئيسقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شعبة الاتصالات نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه سيؤدى إلى انتعاشة فى حياة المواطن، ويدلل على أن «السيسى» أكبر داعم وسند للأسرة المصرية. وأضاف «الليثى» أن القرار يؤكد أن الدولة ترعى مصالح العمال والموظفين، إضافة إلى زيادة المعاشات التى تلبى احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وكبار السن، مطالبًا القطاع الخاص بالانضمام إلى المبادرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال فى المصانع.مستثمرون: استمرارًا للمبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين حياة المواطنينأشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن القرار جاء لاستكمال المبادرات التى أطلقها الرئيس لتحسين مستوى المعيشة مثل مبادرتى «حياة كريمة» والتمويل العقارى.وأضاف «هلال» أن القرار جاء فى توقيت مناسب، ويدل على أن الاقتصاد المصرى قادر على إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت إدارة أزمة كورونا بطريقة احترافية للغاية، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته الحكومة خلال السنوات الماضية.وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارات بشأن التمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل وزيادة الأجور والعلاوات والترقيات، ليسعد الشعب فى أقل من ٢٤ ساعة، لافتًا إلى أن تلك المبادرات لها بُعدان اجتماعى واقتصادى وتستهدف إرضاء المواطنين.وأكد «لقمة» أن قرارات الرئيس المتتالية والمبادرات الموجهة للمواطنين تعدان بمثابة جنى ثمار لمجهود سنوات من الإصلاح الاقتصادى والسياسى، مشيرًا إلى أن الشعب فى انتظار الكثير من المبادرات الرئاسية.قطاع الأعمال: تسهم فى تنشيط السوق مع قدوم رمضانأكد المهندس إبراهيم قنديل، رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة تتخذ قرارات إيجابية تسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة إيجابية للغاية وتسهم فى زيادة إقبال المواطنين على الشراء من الأسواق، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.من جهته، أكد المهندس إبراهيم المناسترلى، المصفى العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قرارات الدولة إيجابية للغاية وستسهم فى استقرار مناخ الأعمال فى ظل الآثار السلبية لفيروس كورونا.وقال «المناسترلى» إن قرار زيادة الحد الأدنى للرواتب سيسهم فى زيادة حركة الاستهلاك، خاصة أن الفئة المستفيدة من القرار هى الأكثر استهلاكًا وتتكون من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن قرار الدولة يخلق حالة من الرضا الشعبى لدى المواطنين تجاه الحكومة.بدوره، قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن القرارات بمثابة رسالة من القيادة السياسية للعامل بأنها تشعر بآلامه وتسعى لتلبية احتياجاته.وأوضح «شعير» أن الرئيس يريد أن ينجز كل شىء ويحقق كل حلم فى أسرع وقت لكى ينقل البلد وأهله إلى أعلى مكانة، مضيفًا: «القيادة السياسية تستكمل الإنجازات التى بدأتها حيث تم إنشاء الطرق والجسور والسكن الحديث والقضاء على العشوائيات».وواصل: «كما سعت القيادة السياسية لمحاربة الجهل والأمراض والرفع من شأن التعليم، فضلًا عن بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمساكن والطرق والاتصالات والنقل والزراعة والرى وتقريبًا فى كل المجالات وفى وقت قياسى».الغرف التجارية: دليل على قوة الاقتصاد.. وتعالج الآثار السلبية لأزمة «كورونا»قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرف التجارية بالقاهرة، إنه فى الوقت الذى تتخذ فيه دول العالم الأقوى اقتصاديًا إجراءات مشددة لتعويض خسائرها، يتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جريئًا فى وقت صعب لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، ليظهر قوة وثبات الاقتصاد المصرى وليؤكد سعيه لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى. وأضاف أن القرار يؤكد دعم الرئيس للمصريين، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها غالبية دول العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذى سيسهم فى تخفيف الآثار السلبية للأزمة ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.وتوقع «غنيم» تطبيق هذا القرار بالقطاع الحكومى ثم يتبعه القطاع الخاص مما سيؤدى لزيادة عدد المستفيدين فى مصر من العاملين بالقطاعين والمقدر عددهم بنحو ٢٠ مليون موظف وعامل منهم نحو ٦ ملايين موظف عامل بالجهاز الإدارى للدولة.وقال أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار الرئيس بزيادة الأجور من خلال زيادة الحد الأدنى هو استثمار للعنصر البشرى، لأن زيادة الأجور ستسهم فى زيادة الاستهلاك وبالتالى يرتفع الطلب على السلع ما يعنى تحريك الأسواق فى قطاعات واسعة خصوصًا التجارية والخدمية منها.وأضاف أنه يجب أن تكون زيادة الأجور ذات نتائج إيجابية وتتضمن خططًا وبرامج وسياسات لتحقيق أهداف زيادة معدلات النمو والتشغيل وجلب الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.