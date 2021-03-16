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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المنتدى العربي الإفريقي في اليوم العالمي للمرأة: تحية لجميع سيدات العالم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:18 م
مها الوكيل نائب رئيس
مها الوكيل نائب رئيس منتدى الحوار العربي الافريقي
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هنأت مها الوكيل نائب رئيس منتدى الحوار العربي الافريقي جميع سيدات مصر والعالم العربي والافريقي بالاحتفال باليوم العالمي للمرأه فهذا اليوم هو مناسبة للتفكر في التقدم لمستقبل أفضل والاحتفال بأعمال العديد من النساء وشجاعتهن وثباتهن في إداء أدوار استثنائية في حياتهم العامه نتيجة ظروف اقتصادية او اجتماعية او على المستوى العالمي فى رسم تاريخ لبلادهم، وشهد العالم العربي والإفريقي على مر العصور والتاريخ سيدات كانوا قائدات ومعلمات وغيرها من المناصب.

وتوجهت نائب رئيس منتدي الحوار العربي الافريقي بالشكر للحكومة المصرية فيما تبذله من جهودا كبيرة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز دور المرأة المصرية، وتطوير البرامج الداعمة لتمكينها عبر الأنشطة والمشروعات التي يقودها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي او من خلال اختيارها فى أدوار سياسية هامة.

كما أضافت الوكيل: المرأه المصريه شهدت خلال السنوات الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات فقد استطاعت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي المرأه الفرصه لكي تحلق بأحلامها الى عنان السماء وأن ان تحصل على الكثير من الحقوق وتكسر العديد من الحواجز للوصول الى مواقع صنع واتخاذ القرار.

و اختتمت الوكيل قائلة: " ان النساء تقف في الخطوط الأمامية لجبهة التصدي لجائحة كورونا بوصفهن عاملات في مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي للجائحة. وقد سلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.

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