«الدستور» تتجول فى محافظات «حياة كريمة»: بنية تحتية ومرافق جديدة وفرص عمل للشباب

المحافظ: تطوير 18 قرية و187 تابعًا بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه

منسق المبادرة: تأهيل 800 منزل.. وكل شىء سيتغير للأفضل

تأهيل المستشفى المركزى و12 وحدة صحية

الجامعة: اهتمام بجميع جوانب حياة الإنسان

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تغيير الوجه الحضارى لمحافظة كفرالشيخ فى كل المجالات، وتركز جهودها على مركز مطوبس، عبر تطوير الخدمات الرئيسية والمرافق والبنى التحتية، ودعم قاطنيه عبر توفير فرص عمل لهم.وفى السطور التالية، يستعرض عدد من المسئولين والأهالى، لـ«الدستور»، أبرز منجزات «حياة كريمة» فى كفرالشيخ، وكيف تعمل المبادرة على إحداث تغيير شامل فى جميع الخدمات والمجالات، خاصة الجوانب الصحية والتعليمية، وأبرز المشروعات التى تم تنفيذها لتنمية المحافظة خاصة مركز مطوبس، وغيرها من التفاصيل.قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير مركز مطوبس الذى يضم ١٨ قرية بعدد ١٨٧ تابعًا، حيث يقطن المركز نحو ٣٥٠ ألف مواطن، ما يمثل ١٠٪ من إجمالى سكان المحافظة بتكلفة ٦ مليارات جنيه.وأضاف «نورالدين» أن مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشكلات فى المرافق والأمور التى تمس حياة المواطن مثل خدمات البريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية.ولفت إلى أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصرى، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والطرق، مشيرًا إلى أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمى بمركز مطوبس سواء العام أو الفنى والمراكز المجاورة.وقال إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة لتغيير جودة الحياة فيه من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى، وأيضًا المنطقة الصناعية، ما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكدًا تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك المعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى.وذكر المحافظ أن «حياة كريمة» تهدف من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل إلى تلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجًا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى استجابة المبادرة لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، حيث تم البدء فى خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، بتكلفة ٦ ملايين جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.وكشف عن الاتفاق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمى بالمحافظة باستثمارات ١٠٠ مليون جنيه، لتوفير التدريب التقنى وتنفيذ برامج للإبداع الرقمى وريادة الأعمال للشباب، كما سيتم خلال العام الجارى تطوير ٥٠ مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة ٤٠ ماكينة صراف آلى بالمحافظة، ومن المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وإمدادها بكابلات آلياف ضوئية لتحسين كفاءة الإنترنت بكل منزل فى قرى المركز.الأهالى: حلم الخدمات الطبية والصرف ومياه الشرب النقية بدأ يتحققكشف إسلام جبر، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، عن أن مشروعات المبادرة بمركز مطوبس لن تقتصر فقط على مشروعات تطوير البنية التحتية والمرافق، بل ستتضمن أيضًا إقامة مشروعات لتشغيل الشباب.وقال: «رفعنا عددًا من مشروعات تشغيل الشباب بمطوبس إلى الجهات المسئولة لبحث تنفيذها، فى مجالات مثل الصيد وزراعة التمور والزراعة بشكل عام، واستقبل الشباب هذه المشروعات بترحاب كبير، خاصة أن المبادرة تهدف أيضًا لتطوير العنصر البشرى، وتضع ذلك على رأس أولوياتها».وأضاف: «أعضاء المبادرة على اجتماع دائم مع المسئولين التنفيذيين لتذليل كل العقبات، ودراسة مشكلات قرى مطوبس بشكل متعمق، مع إشراك شباب القرى مع عناصر المبادرة لإحداث التطوير المطلوب، فى ظل متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص دائمًا على دعم مشروع تطوير قرى الريف المصرى والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين به».وأكمل: «رصدنا مبدئيًا نحو ٨٠٠ منزل تحتاج إلى التأهيل والترميم، وسيجرى البدء فى ذلك قريبًا، ونحن جاهزون لاستقبال طلبات جميع المواطنين فى هذا الشأن، كما أننا نضع مشروعات تبطين الترع والصرف الصحى على رأس الأولويات فى مركز مطوبس، لأنها تأتى على رأس مطالبات الأهالى، فضلًا عن تغيير أعمدة الإنارة المتهالكة بأخرى جديدة».وتابع: «كل شىء فى مطوبس سيتغير إلى الأفضل، لأن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تطوير خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبناء الإنسان المصرى والاستثمار فيه، مع تمكين الأهالى فى الريف من الحصول على كل الخدمات بما يحقق لهم «حياة كريمة». وختم بقوله: «تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، بسواعد الشباب المتطوع للعمل الخيرى والتنموى، ومن خلال مؤسسة حياة كريمة، التى تم إنشاؤها لتكون إطارًا للعمل الرسمى لشباب المبادرة، الذى يهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة فى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا».أعرب أهالى قرى مركز ومدينة مطوبس عن فرحتهم بالمبادرة الرئاسية التى تحيى القرى من جديد بعد عقود من المعاناة بسبب غياب الخدمات الرئيسية.وقال يوسف النجار، أحد أهالى قرية إبيانة، إنه وقبل ١٥ عامًا جرى تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٠٠ متر تقريبًا لإقامة أول مركز شباب بالقرية، ولكن لم تبدأ أعمال الإنشاءات إلى الوقت الحاضر وتحولت الأرض إلى مقلب للقمامة.وأضاف أن مشروع الصرف الصحى الذى جرى البدء فيه قبل عدة سنوات بعد معاناة لم ينته إلى الوقت الحالى دون أن يجرى تحديد أى موعد للانتهاء منه، فضلًا عن تلوث مياه الشرب أحيانًا بسبب تهالك الخطوط الأرضية.وذكر «النجار» أن المواطنين يضعون آمالًا كبيرة على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تحسين وتغيير الأوضاع.وقال محمد الحفنى، أحد أهالى قرية الجزيرة الخضراء، إن مستشفى التكامل بالقرية مبنى على أحدث طراز لخدمة القرية والقرى المجاورة، مضيفًا أن الأهالى يحلمون بتشغيل المستشفى بعد تطويره وإنشاء مبنى جديد لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.وواصل: «رغم أنه من المفترض أن يقدم المستشفى خدمات طبية متكاملة لكننا صدمنا من عدم وجود أى تخصصات طبية أو تطعيمات، ويقتصر الأمر على استخراج شهادات الولادة والوفيات فقط».وتابع: «أصبح المستشفى شبيهًا بالوحدة الصحية، وحين يمرض أحدنا فإنه يضطر للتوجه إلى مستشفى رشيد العام»، مشددًا على أن الأهالى فى حاجة ماسة لتفعيل دور المستشفى للمساعدة فى إنقاذ الأرواح خاصة فى الحالات التى تستدعى التدخل الطبى العاجل».وقال طارق عميرة، أحد شباب قرية منية المرشد، إن القرية على الرغم من مساحتها الكبيرة يوجد بها مستشفى تكاملى لكنه معطل لا يقدم أى خدمة للأهالى، وتحول إلى وكر يقصده الخارجون على القانون.وأضاف أن أهالى القرية بتوابعها وعددهم ١٠٠ ألف نسمة محرومون من الخدمات الطبية، لأن وحدة طب الأسرة التى جرى إنشاؤها على مساحة ٥ قراريط مستقطعة من مساحة مستشفى التكامل الـ٥ أفدنة والنصف لا تفى بالخدمات الطبية التى يحتاجها الأهالى.وأعرب «عميرة» عن سعادته وتفاؤله بمبادرة «حياة كريمة»، التى من شأنها أن تعمل على النهوض بالخدمات داخل القرية وحل مشكلاتها خاصة فى القطاع الصحى.وذكر عبدالفتاح محمد، أحد الأهالى، أن الجميع داخل القرية فى انتظار تنفيذ مبادرة الرئيس بفارغ الصبر لينعموا بـ«حياة كريمة» وفق توجيهات الرئيس السيسى الذى يحمل على عاتقه هموم الشعب المصرى بكامل أطيافه حتى المواطنين الفقراء والبسطاء أمثالنا داخل القرى الفقيرة والمحرومة.قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مركز مطوبس يشهد تسيير عدد من القوافل الطبية للكشف عن آلاف المواطنين، وصرف العلاج لهم مجانًا ضمن «حياة كريمة»، فضلًا عن صدور عشرات القرارات لعلاج مواطنين على نفقة الدولة. وأضافت: «سيجرى تطوير مستشفى مطوبس المركزى و١٢ وحدة صحية بقرى المركز ضمن مشروعات المبادرة، التى تعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمركز بشكل كامل، فى وقت تستعد فيه محافظة كفرالشيخ لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل».وتابعت: «ما يحدث فى القطاع الطبى بمطوبس وفى كفرالشيخ كلها يعد معجزة، فى ظل ما نشهده من دعم للقطاع بملايين الجنيهات، ومشروعات لتجديد وإنشاء المستشفيات وشراء الأجهزة المتطورة، فضلًا عن توفير الأدوية، وكل شىء يسير بخطى ممتازة، فى ظل دعم ومتابعة القيادة السياسية». وختمت بقولها: «كل الشكر للرئيس السيسى على مبادرته التى وضعت قرى الريف على رأس أولويات الدولة فى كل القطاعات».أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالمشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، فى إطار الدور المجتمعى للجامعة الذى يتضمن تقديم الخدمات.وأضاف «دسوقى» أن الجامعة تؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة المعنية تعمل معًا فى إطار تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والتوابع من جميع الجوانب، لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.وأشاد بمبادرة تطوير القرى التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى تأتى فى إطار مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة وتشمل جميع قرى مصر.من جهته، ذكر الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة ستحدث نقلة نوعية فى قرى مركز مطوبس، لأنها ستهتم بتطوير جميع جوانب حياة الإنسان ليعيش حياة كريمة.وقال «صالح»: إن المبادرة ستنفذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى، وستقدم قروضًا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.