انطلاق فعاليات القافلة الطبية في كفر شبرا اليمن بزفتى

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».وضمت القافلة تخصصات (الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، الأطفال) حيث قامت جمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن بتوقيع الكشف على ٣٠٠ مواطن بعيادة العيون وتسليم ٥٦ نظارة طبية مجانية، كما تم توقيع الكشف على (٤٠) مواطن بعيادة الباطنة وصرف العلاج مجانًا، وقامت العيادات التابعة للهلال الأحمر بالكشف على (٤٠٠) مواطن وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بتكلفة إجمالية للقافلة ٥٥ ألف جنيه.يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان المحافظة الكامل بأهمية العمل على الاهتمام بالإنسان بالتوازي مع الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية.