رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية في كفر شبرا اليمن بزفتى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:17 م
فعاليات القافلة الطبية
فعاليات القافلة الطبية في كفر شبرا اليمن
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وضمت القافلة تخصصات (الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، الأطفال) حيث قامت جمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن بتوقيع الكشف على ٣٠٠ مواطن بعيادة العيون وتسليم ٥٦ نظارة طبية مجانية، كما تم توقيع الكشف على (٤٠) مواطن بعيادة الباطنة وصرف العلاج مجانًا، وقامت العيادات التابعة للهلال الأحمر بالكشف على (٤٠٠) مواطن وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بتكلفة إجمالية للقافلة ٥٥ ألف جنيه.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان المحافظة الكامل بأهمية العمل على الاهتمام بالإنسان بالتوازي مع الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية.

موضوعات متعلقة

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط

عرض «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة بهاء الدين للطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم