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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:14 م
عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم
وائل توفيق
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قدم الفنان عبد المنعم إبراهيم شخصية «سكر هانم» 1960 وباءت بالفشل في أيام عرض الفيلم الأولى بدور السينما، ولاقت الشخصية ردود فعل سيئة، وهبطت إيرادات الفيلم بصورة غير متوقعة، لدرجة رفع الفيلم من دور السينما بعدما تأكد فشله، لذلك اعتبرها الفنان الراحل فأل «شؤم» عليه.

وبعد عدة أسابيع زاد الإقبال على الفيلم وارتفعت نسبة إيراداته وانتعشت حركة تسويقه بالدول العربية بشكل متزايد.

لم يكن عبد المنعم إبراهيم المرشح الأول للفيلم، حيث كان من المفترض إسناد الدور للفنان إسماعيل ياسين، لكنه اعتذر عن الدور لتشابهه مع أدوار أخرى قدمها في الآنسة حنفي مع ماجدة الصباحي «ليلة الدخلة» مع حسن فايق وغيرها، ورشح إسماعيل ياسين صديقه عبد المنعم إبراهيم لأداء الدور، حيث قدم معه من قبل شخصية امرأة أجنبية في فيلم «لوكاندة المفاجآت» مع هند رستم عام 1959.

ويدور فيلم سكر هانم حول حكاية تقدم نبيل وفريد بالطلب من سكر بالتنكر في شكل امرأة والتظاهر أمام الناس أنها عمة فريد المدعوة فتافيت السكر، ليتمكنا من دعوة حبيباتهم إلى البيت، لتنقلب الخدعة إلى مشكلة عندما تعود عمة فريد الحقيقية.

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