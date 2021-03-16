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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم سوهاج يلتقي مشاركين في «طور وغير»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:13 م
وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أكد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة اكتشاف وتنمية المهارات والمواهب العلمية والتكنولوجية وتوفير كافة سبل الدعم الفني والعلمي للطلاب المبتكرين في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقائه الطلاب المشاركين في تصفيات المسابقة العالمية "طور وغير"، للحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس والذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بحضور منى طرخان، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وطالب المسئولين بمركز التطوير التكنولوجي بحي الكوثر القائمين على المسابقة، بضرورة التنسيق مع شركه مايكروسوفت العالمية لتوفير البرامج التدريبية للطلاب لتأهيلهم، ورفع كفاءتهم التكنولوجية، وإعدادهم بشكل كامل للمشاركة في تصفيات المسابقة للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى دراسة مقترح لتنفيذ رحلات علمية للطلاب الموهوبين تكنولوجيًا لزيارة المدينة الذكية بالقاهرة، للتعرف على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية في مجالات الحاسب الآلي.

وأوضح إيميل عوض مدير مركز التطوير التكنولوجي بحى الكوثر، أن المسابقة يشارك فيها 50 طالبا وطالبة من سن 13 إلى 18 عام، حيث تم عقد دورات تدريبية على برنامج " Power Point " عن بعد بهدف اكتسابهم المهارات اللازمة لاجتياز الاختبارات المؤهلة للتصفيات على مستوى الجمهورية ثم على مستوى العالم؟ وذلك باختيار الطلاب الفائزين الحاصلين على أعلى درجة في أقل وقت، موضحا أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم عقد دورات تدريبية مباشرة مع الطلاب المشاركين، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مكافحة فيروس كورونا، لإعدادهم فنيا وعلميا على طبيعة ونوعية الاختبارات بتلك المسابقة.

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