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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كم تبقى على رمضان 2021 - 1442؟ | طريقة رؤية هلال شهر رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:41 م
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول الأيام المتبقية على شهر رمضان المعظم، الذي من المقرر أن يبدأ أولى أيام يوم 13 أبريل من الشهر المقبل، لذا تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين للاستعداد للشهر من شراء المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالشهر من الياميش والفواكه وأغراض العصائر، وغيرها من احتياجات الشهر، التي يقوم بشرائها المصريين في كل عام.

كم تبقى على رمضان2021

من المقرر أن يتبقى على الشهر الكريم 27 يوما، لمن يريد أن يستعد لشراء احتياجات رمضان، حيث من المفترض والمعروف، أن دار الإفتاء المصرية، وجميع الدور في الدول الإسلامية والعربية، يستطلعون هلال شهر رمضان يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان، والموافق 11 أبريل لعام 2021 ميلاديًا. 

طريقة رؤية هلال شهر رمضان 2021

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في مصر في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.    

فضل شهر رمضان 2021

وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل شهر رمضان،  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فى حديث قدسى : (كل عمل بن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).

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